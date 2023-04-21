Фирма из Петербурга передумала брать в аренду рыбоводный участок на Лоухском озере в Карелии

Компания из Санкт-Петербурга "Рыбные технологии", которая была признана победителем аукциона на пользование рыбоводным участком на Лоухском озере, отказалась от подписания договора с Росрыболовством.

Об этом сообщили 27 июня представители Минсельхоза Карелии на заседании Верховного суда республики, где рассматривается иск об отмене министерского приказа о создании на озере рыбоводного участка под выращивание форели. По словам чиновников карельского Минсельхоза, теперь договор на пользование рыбоводным участком будет предложено подписать другому участнику аукциона.

Подробности об участниках торгов, о цене за участок и протесте жителей поселка Плотина по данной ситуации, читайте в материале «Московского комсомольца в Карелии».