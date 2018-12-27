Фирма купила помещение популярного ночного клуба в Петрозаводске

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Арбитражный суд Карелии признал незаконным бездействие властей республики по приватизации на льготных условиях помещения, где располагался популярный ночной клуб "Арт-кафе FM".
Это следует из решения суда по иску ООО "Дарница" к министерству имущественных отношений Карелии. Фирма арендовала помещение в цокольном этаже Карельской государственной филармонии и претендовала на предоставление льготных условий приватизации, согласно федеральному законодательству, сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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