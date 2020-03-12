Фирма в Карелии накопила долг в полмиллиона рублей

Фирма задолжала физическому лицу полмиллиона рублей, сообщили в Управлении судебных приставов.
Судебный пристав арестовал счета должника.
Фирма обжаловала исполнительный документ, но получила отказ в удовлетворении ходатайства.
Не желая дальнейшего наступления негативных последствий по приостановлению финансовой деятельности организации, руководитель фирмы-должника незамедлительно погасил задолженность, включая сумму исполнительского сбора.
Ранее фирма-должник в Карелии едва не лишилась транспорта и денег на счетах.
Комментарии