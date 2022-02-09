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Фирменную уху на «Гиперборее» приготовят из 40 килограммов красной рыбы

Новости. Общество
17:40, 10 Февраля 2022
фото: © Наталья Бурухина / nn.ru

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Главное блюдо праздника приготовят на открытом огне в 250-литровом котле.

Как рассказали в администрации Петрозаводска, главным событием праздника «Зимняя калакунда», который пройдет в рамках Международного зимнего фестиваля «Гиперборея-2022», станет фирменная уха «Лохикейтто». Шеф-повар приготовит ее в 250-литровом чане на открытом огне, а помогут ему студенты Колледжа технологии и предпринимательства.

Повара используют 40 килограммов красной рыбы лососевых пород, а также 40 литров сливок, 4 килограмма сливочного масла, 50 литров молока, соль, перец, картофель и приправы.

Ранее мастера «Гипербореи» начали создавать снежные и ледовые скульптуры на набережной Петрозаводска. Имена победителей назовут в субботу, 12 февраля.

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