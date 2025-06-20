Фирму в Карелии оштрафовали за нарушение закона о противодействии коррупции

В Пряжинском районе Карелии компания взяла на работу бывшего госслужащего, не сообщив об этом.

В Пряжинском районе Карелии проверили соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции, сообщает прокуратура республики.

Как выяснилось, в июне 2024 года ООО «Онегостройгрупп» приняло на работу бывшего госслужащего, не сообщив экс-работодателю о трудоустройстве служащего в установленный законом 10-дневный срок.

В отношении юрлица возбудили административное дело. В результате фирма была оштрафована на 50 тысяч рублей. Кроме того, фирма устранила последствия нарушения.