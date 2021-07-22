Фитотерапевт перечислил растения, заживляющие раны и ссадины

Как правильно воспользоваться дарами природы, объяснил фитотерапевт, врач-гомеопат, кандидат биологических наук Михаил Лущик.

Несмотря на скепсис, который многие испытывают по отношению к народной медицине, в ней есть немало рецептов, которые подтвердили свою эффективность и безопасность, рассказал в беседе с радио Sputnik фитотерапевт, врач-гомеопат, кандидат биологических наук Михаил Лущик. Так, подорожник остается в России популярным средством для лечения ранок и ссадин, есть и другие растения с аналогичными свойствами, отметил он.

«В принципе, можно использовать размятую ромашку, она тоже антисептик. Имеется в виду аптечная ромашка. Можно, конечно, использовать календулу — она тоже обладает антисептическими, антибактериальными свойствами. Лучше сделать отвар, которым намочить ватный диск или специальную чистую ткань, а потом приложить. Антибактериальными свойствами также обладают лисички: они из всех грибов никогда не гниют, потому что там антибиотик вырабатывается внутри, и он губит микроорганизмы, которые могут проникнуть через рану и нам навредить», — объяснил фитотерапевт.

По словам Михаила Лущика, целебных трав и растений с заживляющими свойствами много, однако не все они могут оказаться под рукой в нужный момент, а некоторые требуют дополнительной обработки перед использованием.

«Черный тополь: если его почки собрать заранее и настоять на спирту, то у вас получится заменитель йода. В глухих деревнях до сих пор часто пользуются этим настоем. Тогда достаточно смазать ранку не йодом, которого может не оказаться под рукой, а вот такой настойкой, потому что там, помимо бактерицидных веществ, еще содержатся эфирные масла типа фитонцидов. Кроме того, содержатся различные смолы, которые создают пленку на этой ранке и не дают инфекции расползаться дальше. Свертывающими кровь свойствами еще обладает крапива, но она жжется. Зато тысячелистник можно взять: даже когда внутренние кровотечения, то можно отвар (тысячелистника пить, — ред.) или даже просто пожевать листья, сглатывать слюну — и он будет останавливать кровотечение», — сказал врач.

Однако все эти методы подходят лишь при небольших повреждениях. С серьезными травмами и сильным кровотечением необходимо незамедлительно обращаться за квалифицированной медицинской помощью.