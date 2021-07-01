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Физически крепких жителей Карелии без судимостей приглашают на службу в Росгвардию

Новости. Общество
16:09, 02 Июля 2021
фото: © Карельское отделение Росгвардии

Открыт набор на службу во вневедомственную охрану Управления Росгвардии по Карелии.

Как сообщили в ведомстве, к кандидатам предъявляются следующие требования:

- наличие образования не ниже среднего (полного);

- возраст от 18 до 35 лет, прошедшие службу в Вооруженных Силах Российской Федерации;

- отсутствие судимости и грубых административных правонарушений;

- способность по личным и деловым качествам, физической подготовке выполнять служебные обязанности сотрудника Росгвардии.

Сотрудники Росгвардии смогут рассчитывать на льготы и гарантии:

- стабильную и своевременную заработную плату;

- социальные гарантии;

- медицинское обеспечение;

- бесплатный проезд к месту проведения отпуска и обратно сотруднику и одному члену семьи;

- бесплатное обучение в вузах системы войск национальной гвардии.

Более подробную информацию о поступлении на службу вы можете узнать по телефону 8(8142)73-59-78 или лично по адресу: Петрозаводск, ул. Гоголя, 45-б, к. 217.

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