Физкультурно-оздоровительный комплекс в Петрозаводске закроется на ремонт

Работы начнутся на следующей неделе.
С 26 июня по 3 августа 2025 года физкультурно-оздоровительный комплекс на Ключевой будет закрыт для посещения. Об этом сообщила администрация ФОКа.
В этот период проведут плановые технические работы: ремонт оборудования, проверку систем вентиляции и отопления, обработку помещений.
Бассейн и спортивные залы откроются 4 августа. Тренажерный зал будет закрыт дольше – с 1 по 31 августа, его работа возобновится 1 сентября.
Напомним, спорткомплекс перешел на летний режим работы. Свободное плавание ежедневно с 7:45 до 22:15 (последний сеанс в 21:15). С 1 июня по 25 июня – в течение всего дня, ранее – при наличии свободных дорожек.
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