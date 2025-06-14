Физкультурно-оздоровительный комплекс в Петрозаводске закроется на ремонт

Работы начнутся на следующей неделе.

С 26 июня по 3 августа 2025 года физкультурно-оздоровительный комплекс на Ключевой будет закрыт для посещения. Об этом сообщила администрация ФОКа.

В этот период проведут плановые технические работы: ремонт оборудования, проверку систем вентиляции и отопления, обработку помещений.

Бассейн и спортивные залы откроются 4 августа. Тренажерный зал будет закрыт дольше – с 1 по 31 августа, его работа возобновится 1 сентября.

Напомним, спорткомплекс перешел на летний режим работы. Свободное плавание ежедневно с 7:45 до 22:15 (последний сеанс в 21:15). С 1 июня по 25 июня – в течение всего дня, ранее – при наличии свободных дорожек.