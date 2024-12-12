Заставив поволноваться зрителей, игроки «Альянса» из Карелии взяли бронзу на Кубке Северо-Запада по мини-футболу

Лучшие команды семи регионов Северо-Запада боролись за первенство в Кубке.

С 9 по 13 декабря 2024 года в Вологде прошли матчи Кубка ОФФ «Северо-Запад» по футзалу среди мужских команд.

Представители семи регионов СЗФО — лучшие команды своих регионов, боролись за первенство в Кубке. В ранге чемпионов Карелия сезона 23/24 по мини-футболу ФК «Альянс» в очередной раз принял участие в турнире.



Межрегиональный турнир открывает футзальный сезон в СЗФО каждый декабрь с 2021 года. Состав команд-участниц регулярно меняется, но есть и старожилы Кубка. Молодежный состав ФК «Альянс» выступает на соревнованиях СЗФО по футзалу все 4 года подряд. Достижения за все время были разными, иногда даже непредсказуемыми.



Так и в этом турнире не только «Альянс», но и все другие команды с первого дня соревнований демонстрировали неожиданные результаты. Оба прошлогодних финалиста, «Новгородский водоканал» (Великий Новгород) и САФУ (Архангельская область), стартовали с поражений.

«Альянс» одержал победу в противостоянии с соперниками в первый и второй дни Кубка, досрочно выйдя в полуфинал.

Турнирная таблица соревнования каждый день заставляла волноваться всех зрителей турнира.

Третий и четвертый дни были менее успешными для игроков «Альянса», но сила духа и воля к победе привели команду к выигрышу в последний день соревнований: команда заняла почетное третье место, обыграв всех действующих чемпионов прошлых лет.



В копилке достижений ФК «Альянс» — вторая бронза на турнире.



Лучшим вратарем Кубка стал Валентин Сикке — вратарь ФК «Альянс».



Игроки ФК «Альянс» на турнире СЗФО — футболисты до мозга костей: Аборник Иван (капитан команды), Анисимов Антон, Быков Иван, Вяликов Андрей, Герасимов Федор, Дружинин Василий, Корнышев Тимофей, Павлов Егор, Савинов Илья, Сикке Валентин, Сосно Георгий. Настоящие игроки, преданные своей команде.



Отметим, ФК «Альянс» создан в 2007 году при непосредственной финансовой и организационной поддержке ООО «Русский Лесной Альянс». В систему клуба входят несколько мужских команд с игроками разного возраста.



Руководство компании ООО «Русский Лесной Альянс» выражает глубокую признательность практически бессменному тренеру ФК «Альянс» Ершову Сергею Владимировичу за любовь к людям и к футболу и благодарит председателя Федерации футбола РК Смирнова Александра Георгиевича, а также фанатов и болельщиков клуба за поддержку.