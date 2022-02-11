ФКУ Упрдор «Кола» празднует юбилей

Ровно 25 лет назад была создана Карельская дирекция федеральных автомобильных дорог.

Днем основания учреждения считается 11 февраля 1997 года, когда постановлением Правительства России и приказом Минтранса РФ была создана Карельская дирекция федеральных автомобильных дорог. На момент формирования Дирекции в ее ведении было 769,9 километров автодорог. Основателем и первым руководителем организации стал почетный дорожник России Владимир Архипов.

Сегодня в зоне ответственности учреждения — более 2 700 километров автодорог в Карелии и мурманской области. Это трасса Р-21 «Кола» (Санкт-Петербург — граница с Королевством Норвегия), трасса Ф-121 «Сортавала», трасса Ф-119 Вологда-Медвежьегорск — «Кола», трасса Ф-137 «Кола» — Костомукша — граница с Республикой Финляндия, трасса Ф-215 Лодейное Поле — Вытегра — подъезд к Петрозаводску. Подведомственная сеть включает 10 транспортных развязок в разных уровнях и четыре кольцевые развязки, более 220 мостовых сооружений, надземный пешеходный переход, семь путепроводов тоннельного типа.

«В этот день хочется особо отметить тех, благодаря кому созданное двадцать пять лет назад учреждение успешно развивалось: первого руководителя Владимира Николаевича Архипова, Валентина Алексеевича Васькова и Дмитрия Аликовича Гусева, возглавлявших управление позднее. И, конечно же, весь большой коллектив, в особенности ветеранов, отдавших учреждению много лет.

В ближайшее время запланировано строительство четырехполосного участка автодороги „Кола“ с 408-го по 423-й километр и крупной транспортной развязки на 19-м километре подъезда к Североморску, расширение в рамках реконструкции до четырех полос участка с 431-го по 461-й километр трассы „Кола“, поэтапное кардинальное обновление дорог А-137 и А-215 и продолжение работ по дальнейшему совершенствованию всей федеральной дорожной сети Мурманской области и Карелии», — отметил начальник ФКУ Упрдор «Кола» Михаил Овчинников.

За четверть века работники учреждения реализовали 44 масштабных проекта в рамках строительства и реконструкции дорожной сети и обустройства инфраструктуры. Почти на всем протяжении обновлена трасса Р-21 «Кола». Кардинально изменились дорога А-121 «Сортавала», подъезд к пограничному пункту пропуска Вяртсиля и дорога А-119.