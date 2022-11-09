Флагманы промышленности Карелии заявили о потребности в рабочих руках

Вакантные рабочие места имеются на крупных предприятиях Карелии.

Об этом сообщили в Управлении труда и занятости республики.

«Есть работа по различным специальностям в АО „Сегежский ЦБК“, АО „Кондопожский ЦБК“, АО „Почта России“, ООО „Петрозаводский машиностроительный завод“ Авангард», АО «Славмо», ГБУЗ «БСМП», АО «Тандер», АО «Прионежская сетевая компания», — говорится в сообщении.

Управление также разместило перечень самых востребованных специальностей в реальном секторе экономики. Это водитель автомобиля, водитель погрузчика, мастер, бухгалтер, машинист крана и экскаватора, плотник, повар, продавец продовольственных и непродовольственных товаров.

На следующий год работодатели Карелии дополнительно заявили более 7300 вакансий. Ожидается рост потребности в специалистах для обрабатывающих производств, добычи полезных ископаемых, гостиниц и предприятий общественного питания.