Флаговые костры и цветочная клумба в виде звезды появятся в Петрозаводске к Дню Победы

К 9 мая центр столицы Карелии начнут украшать на следующей неделе.

С 25 апреля начнется подготовка проспекта Карла Маркса к празднованию Дню Победы. Здесь будут установлены консоли на опорах наружного освещения, планируется организовать сразу несколько фотозон и флаговые костры. У мемориального комплекса «Вечный огонь» вновь появится арт-объект «Победа», составленный из фотографий участников Великой Отечественной войны. А на клумбу высадят виолы в форме звезды. Об этом сообщил глава Петрозаводска Владимир Любарский на своей странице в соцсети.

«Друзья, чуть больше двух недель остается до самого главного праздника — Дня Победы. Администрация города ведет активную подготовку. Программа празднования проходит последние согласования, вскоре мы ее опубликуем. Но помимо культурно-массовых торжественных мероприятий большая подготовительная работа проводится и коммунальными службами. Масштабная весенняя уборка вблизи мест празднования уже активно идет — подрядчики убирают смет и мусор, проходят субботники. Специалисты комитета ЖКХ постоянно контролируют эти работы, выставляют претензии. Планируется весенняя мойка памятников», — пишет Любарский.

Кроме того, сейчас проводятся весенние работы на воинских мемориалах силами горожан и коллективов в рамках субботников. По словам мэра, окончательно привести в порядок памятники должны подрядчики.

Ранее сообщалось, смет с улиц Петрозаводска обещают убрать до конца мая.