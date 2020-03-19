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Флешмоб "ОборонаОтКороны" начался в России (ВИДЕО)

Новости. Общество
12:44, 20 Марта 2020
фото: © кадр из видео
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Минздрав Карелии сообщил, что в России начался флешмоб "ОборонаОтКороны", участники которого показывают, как соблюдают правила гигиены, чтобы вирус не прошел.

К флешмобу #ОборонаОтКороны присоединился художественный руководитель Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского, народный артист Российской Федерации, посол доброй воли в сфере общественного здоровья Аскольд Запашный.

Он поддержал брата и также напомнил об основных мерах профилактики в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Присоединяйтесь к флешмобу, выкладывая видео, как вы соблюдаете правила личной гигиены, ставьте хештег #ОборонаОтКороны и не забывайте заботиться о собственном здоровье и здоровье своих близких!

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Комментарии

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Неравнодушный
2020-03-20 13:28:13
Плохо, если после вируса опять мыть руки перестанут.
кир
2020-03-20 13:21:07
Правильное решение. Есть чем полезным заняться.
Zim
2020-03-20 13:08:06
Какое-то то двусмысленное название у флешмоба , а народ не решит, что это против продления сроков для Путина?
кир
2020-03-20 13:40:34
Zim, это ты против. Не будет по-твоему. Полудиким племенам стержень нужен.Только через три с лишним поколения поняли интуитивно, что натворили их предки.
А вам, на местах - бригадир, мастер, прораб. И никакого воровства, безутешно-либеральные наши.
Гость
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