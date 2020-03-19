Флешмоб "ОборонаОтКороны" начался в России (ВИДЕО)

Минздрав Карелии сообщил, что в России начался флешмоб "ОборонаОтКороны", участники которого показывают, как соблюдают правила гигиены, чтобы вирус не прошел.

К флешмобу #ОборонаОтКороны присоединился художественный руководитель Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского, народный артист Российской Федерации, посол доброй воли в сфере общественного здоровья Аскольд Запашный.

Он поддержал брата и также напомнил об основных мерах профилактики в борьбе с коронавирусной инфекцией.

Присоединяйтесь к флешмобу, выкладывая видео, как вы соблюдаете правила личной гигиены, ставьте хештег #ОборонаОтКороны и не забывайте заботиться о собственном здоровье и здоровье своих близких!