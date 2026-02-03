Флешмоб в поддержку учителей Туокслахтинской школы Сортавальского округа запустили в Сети

В социальных сетях организована публичная акция в поддержку педагогов Туокслахтинской школы. Напомним, учителя получили дисциплинарное взыскание за требование достойной зарплаты, которое администрация сочла «политической агитацией».
В Карелии стартовала публичная акция в защиту педагогов Туокслахтинской школы, получивших дисциплинарные взыскания за требование достойной зарплаты.
Ранее мы рассказывали, что в Минобразования Карелии подтвердили — учителя вправе высказывать собственное мнение. Однако там сочли неэтичным использование для этого помещений образовательной организации.
Для привлечения внимания к ситуации запустили флешмоб #УчителяИмеютПраво.
