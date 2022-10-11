Флюорографический комплекс на колесах поехал в районы Карелии, чтобы предотвратить вспышки туберкулеза

Низкий охват населения флюорографическими исследованиями грозит вспышкой туберкулеза, предупредил глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков.

На своей странице в соцсети министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков сообщил, что наша республика в 2019 году по нацпроекту «Здравоохранение» приобрела флюорографический комплекс для Республиканского противотуберкулезного диспансера, которому была поставлена задача проводить мониторинг уровня ФЛГ-обследования населения в разрезе каждого района и оперативно реагировать на снижение этого уровня.

«На этой неделе диагностика на колесах прибыла в Калевальский район. Сегодня в Луусалми обследовано 65 человек. На прошлой неделе в мобильном флюорографе профилактические обследования для выявления заболеваний грудной клетки прошли 322 пудожанина — жители Шальского, Кривец, Кубово, Авдеево, Пяльмы и Пудожгорского», — сообщил министр Охлопков.

План выездов в районы расписан на недели вперёд. Так, по информации Минздрава, за 2021 год выполнено 144 выезда, и треть из них — в малонаселенные пункты численностью до 100 человек, обследование на передвижном флюорографе прошли 6136 человек. В этом году уже выполнено 136 выездов, и большая часть их них — 94 выезда — в малонаселённые пункты, обследованы 7276 человек.

«Диспансеру выделена дополнительная ставка рентгенлаборанта, чтобы обеспечить работу второй передвижной флюорографической установки и нарастить количество выездов в следующем году. Автохозяйство ведет большую работу по оптимизации логистики, составлению маршрутных карт каждого района, что позволит выстроить оптимальные маршруты между населёнными пунктами и увеличить полезное время работы передвижной флюорографической установки», - рассказал Михаил Охлопков.