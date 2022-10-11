Флюорографический комплекс повышенной проходимости приехал на север Карелии (ФОТО)

Глава Минздрава республики рассказал о передвижном флюорографическом комплексе, работающем в Муезерском районе.

Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков рассказал о доступности медицинской помощи, в том числе рентгенодиагностических исследований, для жителей отдалённых посёлков на севере республики.

«Для этого оснащаем медорганизации передвижными флюорографическими комплексами на базе автомобилей повышенной проходимости. Один комплекс работает в Межрайонной больнице № 1, второй — в Республиканском противотуберкулёзном диспансере. Мобильные флюорографические кабинеты приобретены в рамках национального проекта „Здравоохранение“», — рассказал Михаил Охлопков.

По словам главы карельского Минздрава, вчера, 1 декабря, флюорографическая установка Межрайонной больницы № 1 работала в посёлке Ледмозеро. Флюорографическое исследование прошли 55 человек. Всего же с начала года в район было сделано 15 выездов, а услугами флюорографического комплекса воспользовались в общей сложности 932 местных жителя.