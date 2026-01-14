Флюорографию и маммографию смогут сделать жители Лахденпохьи

В четверг, 16 января, в Лахденпохья приедет мобильный диагностический комплекс.

С 12:00 до 16:30 по адресу ул. Красноармейская, 3 можно будет пройти бесплатное обследование на современном цифровом оборудовании.

Жителей приглашают сделать флюорографию и маммографию. Для этого необходимо взять с собой паспорт и полис ОМС. Приём ведёт врач-рентгенолог из Сортавальской центральной районной больницы.

