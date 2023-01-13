Флорболистки Карелии разгромили архангельскую «Артемиду» на чемпионате страны

В высшей лиге России продолжаются игры по флорболу среди женщин, сообщили в Минобразования и спорта Карелии.

В физкультурно-оздоровительном комплексе «Динамо» продолжаются игры второго тура высшей лиги чемпионата России по флорболу среди женщин.



«В важнейшем для нас матче с командой «Артемида» (г. Северодвинск) карельские девчонки одержали уверенную победу - 8:0», - сообщили в Минобразования и спорта республики.



Это последняя для сборной Карелии игра в этом туре. По итогам соревнований обновится таблица с положением команд. Затем девушки начнут подготовку к третьему туру чемпионата России, который пройдет в Московской области.



Напомним, с 13 по 15 января в новом физкультурно-оздоровительном комплексе «Динамо» проходит второй тур чемпионата России по флорболу среди женщин.

За победу борются команды из Санкт-Петербурга, Нижегородской области, Архангельской области и Карелии.