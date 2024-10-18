ФНС России выпустила рекомендации по применению налоговой амнистии дробления бизнеса

Рекомендации дают подробные ответы на вопросы, что такое амнистия, кто имеет право ею воспользоваться и как отказаться от дробления бизнеса в 2025 году.

Налоговая амнистия дробления бизнеса — это механизм прекращения обязанности по уплате налогов за налоговые периоды 2022–2024 годов, соответствующих пеней и штрафов за правонарушения, связанные с дроблением бизнеса. Главное условие применения налоговой амнистии — это отказ от дробления бизнеса в отношении налоговых периодов 2025 и 2026 годов с учетом некоторых особенностей.

Перечень способов добровольного отказа от дробления бизнеса не ограничен.

В методических рекомендациях рассмотрены также жизненные ситуации налогоплательщиков и алгоритм их действий в случае добровольного отказа от дробления бизнеса как без изменения организационной структуры бизнеса, так и с ее изменением.

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