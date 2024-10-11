ФНС заблокировала счета производителя лесозаготовительной техники из Карелии «Амкодор-Онего»

Налоговики наложили запрет на операции по счетам ведущего поставщика лесозаготовительной техники в Карелии.

Счета ООО “Амкодор-Онего”, функционирующей под руководством Павла Суходолова, были заблокированы 11 октября 2024 года Федеральной налоговой службой. Пять решений для обеспечения исполнения решения о взыскании налога, сбора, пеней и (или) штрафа, принятого в соответствии со статьей 46 НК РФ, были направлены в разные банки. Речь идет о ВТБ, АО “Банк РМП”, АО “Банк ГПБ” и ПАО “Сбербанк”, об этом сообщило Агентство Бизнес Новостей .

По информации бухгалтерской отчетности компании, по результатам 2023 года обществу удалось получить выручку в размере 1,2 млрд рублей. При этом размер ее вырос на 65%. Прибыль же оказалась на уровне 15,1 млн рублей, хотя по итогам 2022 года был получен убыток в размере 425 млн рублей. Налог на прибыль был равен 4,2 млн рублей.

ООО “Амкодор-Онего” владеет ООО “Амкодор-Бел” (50%) и ООО “Амкодор-Лесмаш” -управляющая компания холдинга» (50%).