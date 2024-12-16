ФОК в Петрозаводске опубликовал график работы в новогодние праздники

Тренажерный зал ФОКа будет закрыт все новогодние праздники.
Администрация ФОКа проинформировала жителей Петрозаводска о режиме работы спортивного комплекса в новогодние праздники.
31 декабря и 1 января — ФОК не работает.
Со 2 по 8 января:
— Бассейн: работает с 8:45 до 21:15. Последний сеанс посещения — в 20:15. Касса закрывается в 20:30.
— Тренажерный зал: закрыт на весь период новогодних каникул.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание