Фолловеры не узнали Татьяну Навку на новом фото

Жена Пескова изменилась до неузнаваемости.

43-летняя Татьяна Навка опубликовала новый черно-белый кадр, который был неоднозначно воспринят ее фолловерами. На снимке фигуристка позирует с распущенными волосами и смотрит вдаль, пишет lady.

Но многие подписчики в комментариях признаются, что они совершенно не узнают на этом снимке Татьяну, а некоторые заподозрили ее в пластике и уколах красоты.

"Вся накачанная… Выглядите неестественно, плюс ретушь", "Я вас не узнала на этом фото", "Кто-то другая", "Вы не похожи здесь саму на себя. Образ красивый, но это не вы", "Я вас даже не узнала. Что-то новое в вас появилось", "Красивая, но на себя не похожа", "Какой кошмар! Работа косметологов и хирургов видна", — оставляют комментарии фолловеры.