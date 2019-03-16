Подписаться
Грунт для рассады 10л
60
37
Таблетки торфяные 12шт
59
Минипарник
68
38
Семена
9
1
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
20:40, 16 Марта 2019
фото: Фото: РИА Новости

Фолловеры не узнали Татьяну Навку на новом фото

Загрузка...

Жена Пескова изменилась до неузнаваемости.

43-летняя Татьяна Навка опубликовала новый черно-белый кадр, который был неоднозначно воспринят ее фолловерами. На снимке фигуристка позирует с распущенными волосами и смотрит вдаль, пишет lady.

Но многие подписчики в комментариях признаются, что они совершенно не узнают на этом снимке Татьяну, а некоторые заподозрили ее в пластике и уколах красоты.

"Вся накачанная… Выглядите неестественно, плюс ретушь", "Я вас не узнала на этом фото", "Кто-то другая", "Вы не похожи здесь саму на себя. Образ красивый, но это не вы", "Я вас даже не узнала. Что-то новое в вас появилось", "Красивая, но на себя не похожа", "Какой кошмар! Работа косметологов и хирургов видна", — оставляют комментарии фолловеры.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
09.03.2019, 13:10
В Москве умер актер Владимир Этуш
12.03.2019, 15:33
В поликлинике Петрозаводска умер мужчина
11.03.2019, 22:00
Госдума отказалась поднимать МРОТ до 25 тысяч рублей
10.03.2019, 14:30
Под Петрозаводском столкнулись две легковушки
10.03.2019, 11:00
Крупное ДТП произошло на севере Карелии
15.03.2019, 12:06
ГИБДД оштрафовала сбитую в центре Петрозаводска девушку

Аналитика

13.03.2019 11:53
Капитал
Воздушные замки 6
С проектом строительства в Петрозаводске завода по выпуску лесозаготовительной техники продолжают происходить загадочные истории.
Год после голосования: жизнь, достойная выбора 7
13.03.2019 10:08
Большие машины – большие проблемы 3
11.03.2019 15:47
"Противостояние – надуманное" 3
11.03.2019 15:02
"Населению нужно максимально активизироваться и сплотиться" 7
11.03.2019 12:26
Вся аналитика

Чтиво

13.03.2019 09:18
Без политики
Весеннее обострение
Весна считается самым тяжёлым периодом для организма, когда обостряются все хронические заболевания. Пришло время подумать о своём здоровье и заняться его восстановлением.
Приспособление во всем 13
11.03.2019 11:04
Символ прошлого 11
06.03.2019 13:45
Сколько стоит наше здоровье
01.03.2019 12:07
архив чтиво

Медиа

В Кондопоге выбрали "Мисс ЦБК"
15.03.2019 12:57
все фото и видео

Опрос

За кого бы вы проголосовали на выборах президента, если бы они были в этом году?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»