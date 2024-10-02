Фонарный столб остановил машину автоледи в одном из районов Петрозаводска

Иномарка врезалась в опору освещения, девушка-водитель травмировалась в аварии.

О дорожной аварии на Зареке рассказали в Госавтоинспекции Петрозаводска.

ДТП произошло поздно вечером в понедельник, 14 октября, в 22.50 около дома № 9 на улице Ригачина. Там 28-летняя водитель автомобиля KIA не справилась с управлением и наехала на препятствие — опору уличного освещения.

В результате происшествия водитель получила травмы, ей было назначено лечение.

По факту ДТП проводится проверка.