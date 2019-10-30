Фонд блогера Варламова собирает деньги на реставрацию усадьбы в Карелии

Благотворительный фонд Ильи Варламова объявил сбор средств на проект реставрации аварийной крыши усадьбы, построенной известным финским архитектором Ларсом Сонком в поселке Куркиеки Лахденпохского района.

Черепичная крыша дома, возведенного знаковым архитектором для финского национального романтизма для семьи своего брата Карла Сонка в 1914 году, находится в аварийном состоянии. Причиной тому – советские перепланировки, некачественный послевоенный ремонт и плохая гидроизоляция.

"Мы собираем 288 011 рублей на обследование и составление проекта реставрации черепичной крыши. Это необходимая процедура для домов-памятников. Стоимость реставрационных работ станет известна после обследования кровли", - сообщается на сайте благотворительного фонда сохранения исторического наследия в России "Внимание".

По данным фонда, в 1991 году дом купила семья Лидии Ивановой, которая до настоящего времени проводит работу по его восстановлению и благоустройству прилегающей территории. Усилиями хозяев дом был поставлен на государственную охрану в качестве памятника архитектуры регионального значения. В настоящее время здание используется как музей-усадьба, арт-резиденция и небольшой гостевой дом. Он является единственным зданием авторства Ларса Сонка, расположенным в России.