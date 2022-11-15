Фонд госимущества Карелии возглавил экс-начальник полиции Петрозаводска Дмитрий Маханьков

Директором государственного бюджетного учреждения республики «Фонд госимущества РК» стал бывший начальник Управления МВД России по Петрозаводску Дмитрий Маханьков.

Как стало известно «Столице на Онего», директором государственного бюджетного учреждения республики «Фонд госимущества РК» недавно стал полковник полиции, теперь уже в отставке, 46-летний Дмитрий Маханьков.

Напомним, Маханьков приехал в Карелию в 2016 году из Ямало-Ненецкого автономного округа, где полицию возглавлял назначенный в том же году главой карельского МВД, генерал-майор Дмитрий Сергеев. В столице округа — Салехарде, Дмитрий Маханьков руководил территориальным отделом полиции. А в Карелии он проходил службу на руководящих должностях в полиции Муезерского, Лахденпохского и Сортавальского районов. Затем возглавлял отдел организации деятельности участковых уполномоченных и подразделений по делам несовершеннолетних МВД Карелии. После этого в мае 2020 года был назначен начальником Управления петрозаводской полиции. А сегодня стал руководителем Фонда госимущества.

Журналист «Столицы на Онего» поинтересовалась у Дмитрия Маханькова, почему он оставил престижную должность начальника петрозаводской полиции. Некоторые наши источники в карельском МВД утверждают, что на это были причины: «он пришелся не ко двору».

— Во избежание таких домыслов могу сказать, что у меня были и остаются отличные отношения с министром Сергеевым и даже решался вопрос о моем повышении по службе, — сообщил Маханьков. — При этом, уволиться из органов внутренних дел я планировал еще раньше. Я сполна выполнил долг перед родиной, за 27 лет службы. С учетом моей предыдущей работы на Крайнем Севере — в Ямало-Ненецком округе — заработал полную выслугу. А сейчас решил попробовать свои силы на гражданке.

Как рассказал нам уроженец города Балашиха Московской области Дмитрий Маханьков, в Карелию он «влюбился» и хочет остаться здесь жить. С этой целью он намерен в ипотеку купить квартиру в Петрозаводске, пока же пользуется съемным жильем.

Ранее сообщалось, глава республики Артур Парфенчиков подписал Указ об объединении Фонда госимущества с другим бюджетным учреждением Карелии — Центром государственной кадастровой оценки. Последний сегодня возглавляет бывший, при Андрее Нелидове, председателем республиканского Комитета по управлению госимуществом и размещению заказов для государственных нужд Марк Орлов. Согласно указу об объединении ведомств, все функции Фонда госимущества, в том числе, обеспечение содержания и эксплуатации государственного имущества, перейдут к Центру кадастровой оценки.

В этой связи мы спросили Дмитрия Маханькова о его возможной дальнейшей судьбе после 1 апреля следующего года, когда должна быть завершена процедура такой реорганизации. Продолжит ли руководить укрупненным Центром кадастровой оценки Марк Орлов, или его может возглавить Дмитрий Маханьков?

— Я не готов сказать что-либо по этому вопросу, поскольку сам ничего не знаю, — ответил Маханьков. — Но надеюсь, что после увольнения из органов внутренних дел без какой-то работы на гражданке не останусь.

Что касается кандидатуры преемника Дмитрия Маханькова на посту руководителя петрозаводской полиции, то, по имеющейся информации, им может стать заместитель, полковник Андрей Лебидка, в настоящее время — исполняющий обязанности начальника УМВД.