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Фонд грантов главы Карелии в 2022 году увеличит финансирование и расширит направления поддержки НКО

Новости. Общество
09:10, 17 Августа 2022
фото: © Правительство Карелии

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Создание Фонда грантов главы Республики Карелия вывело государственную поддержку общественных организаций на новый уровень.

Об этом сообщил министр национальной и региональной политики Республики Карелия Сергей Киселев.

По его словам, в 2022 году Фонд стал региональным оператором по проведению конкурса грантов главы Республики Карелия.

По сравнению с предыдущими конкурсами, в этом году увеличится число направлений финансовой поддержки. Кроме ранее заявленных сфер деятельности, некоммерческие организации теперь смогут претендовать на поддержку проектов по оказанию юридической помощи населению на безвозмездной или льготной основе. Вырастет и размер бюджета конкурса — он составит 100 млн. рублей. Прием заявок на гранты начнется в августе, их будут принимать в электронном виде. 

О роли НКО и мерах господдержки читайте в статье «Столицы на Онего».

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