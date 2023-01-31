Фонд капремонта Карелии сообщил о планах работ в Приладожском районе

Руководство Фонда капитального ремонта Карелии рассказало о работах в Лахденпохском районе.

Руководители Фонда капремонта республики в соцсети рассказали о планах работ в Лахденпохском районе.



«В плане отремонтировать семь многоквартирных домов в двух населенных пунктах: в городе Лахденпохья и поселке Куликово.

В поселке Куликово приступаем к ремонту сразу четырех домов на ул. Центральная: № 50, 51, 68 и 69», - говорится в сообщении паблика «Фонд капитального ремонта Республики Карелия».



В Лахденпохье работы будут вестись по адресам: улица Ладожская, 7, Ленина, 6, улица Ладожской флотилии, 14.



Капитальный ремонт также проведут по договорам в поселке Куликово: на Ленина, 6 и Ладожской флотилии, 14.