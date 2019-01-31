Фонд капремонта приступит к ремонту многоэтажек в Карелии

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Ремонт первых многоэтажных домов, до которых до сих пор не доходила очередь по программе Фонда капремонта Карелии, может начаться в 2019 году.
Об этом сообщил и.о. гендиректора Фонда Виталий Берлогин.
"Такие дома у нас попадаются, но их очень мало в связи с тем, что деревянные дома имеют больший износ, и они стоят в программе раньше. Соответственно, мы должны сначала обследовать и позаниматься ими", – сказал Берлогин.
По его словам, возможность начать капремонт многоэтажек появилась в связи с массовым исключением из программы аварийных деревянных домов – их будут расселять и сносить.
Подробности читайте в материале интернет-газеты "Вести Карелии".
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