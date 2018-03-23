Фонд развития промышленности будет работать Карелии

Власти Карелии представили новые проекты, которые будут запущены в течение 2018-2019 г.г. в регионе при помощи Фонда развития промышленности.

Депутаты Законодательного собрания Карелии 22 марта приняли в первом чтении закон, который вносит поправки в региональное законодательство, регламентирующее развитие промышленности в республике.

Главная особенность внесенных поправок касалась появления в Карелии Фонда развития промышленности.

Фонд презентуют как механизм привлечения крупных федеральных инвестиций в промышленность региона.

Организация должна финансировать проекты в сфере промышленности по программе совместных займов с федеральным Фондом.

Предполагается, что региональный Фонд должен создавать новые производства или модернизировать уже существующие компании.

Советник главы Карелии Юрий Савельев рассказал корреспонденту интернет-издания "Вести Карелии" о том, как будет работать Фонд развития промышленности, и представил первые пять проектов, которыми займется новая организация.

О том, как будет работать Фонд развития промышленности, читайте здесь.