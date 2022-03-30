Фонд развития промышленности Карелии оказался в двадцатке лучших по России

Глава Карелии Артур Парфенчиков сообщил, что республиканский Фонд развития промышленности вошел в число лучших.

Фонд развития промышленности Карелии переместился с 43-го места в 2020 году на 18-е место в 2021 году в рейтинге федерального ФРП. Об этом рассказал в соцсети Артур Парфенчиков. Он напомнил, что цель создания региональных фондов — финансовая и информационная помощь промышленным предприятиям.

Глава республики заявил, что с помощью фонда была оказана финансовая поддержка карельским предприятиям в виде льготного заемного финансирования в размере 132 млн рублей. Был увеличен в 2022 году объем льготного займа — с 20 до 70 млн руб. на одного заявителя. Разработана региональная программа финансовой поддержки «Промышленные объекты» для предприятий, которые планируют строить или реконструировать свои мощности. Введен новый кредитный продукт — займы предприятиям, пострадавшим от санкций. Их можно использовать для пополнения оборотных средств, выплаты зарплаты, арендных платежей или кредитов. Открыт прием документов по второй новой программе на приобретение оборудования отечественного производства или выпущенного на территориях дружественных стран.

Ранее сообщалось, что льготное кредитование предприятий Карелии из Фонда развития промышленности вырастет в 10 раз.