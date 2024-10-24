Это важный этап в восстановлении убранства храма, уверен директор благотворительного фонда Александр Лысенковский.

Фонд «Северный духовный путь» получил первые шесть икон для иконостаса Успенской церкви в Кондопоге, сообщил в личном профиле директор фонда Александр Лысенковский.



Это важный этап в восстановлении убранства храма: иконы изготовлены по проекту реконструкции мастерами Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Включают они такие произведения, как «Введение Богородицы во храм», «Рождество Христово», «Вознесение Господне», «Воздвижение Креста Господня», «Богородица» и «Апостол Матфей»

— рассказал Лысенковский.



По его словам, приемку икон осуществили специалист Управления по охране объектов культурного наследия Карелии Светлана Куспак и соучредитель фонда Илья Аристов.



Иконы будут переданы Приходу храма Рождества Богородицы города Кондопоги Петрозаводской и Карельской Епархии Русской Православной Церкви.



Увидеть эти уникальные иконы можно будет уже в этот четверг, 24 октября, в кондопожском музее в рамках краеведческой конференции «Успенская церковь: прошлое, настоящее, будущее», приуроченной к 250-летию церкви Успения Богородицы

— отметил Александр Лысенковский.



Выставка будет работать до 8 декабря.