Фонд соцстрахования купил для маленького ребенка в Карелии слуховой аппарат за миллион рублей

В Карелии 7-летний ребенок получил высокотехнологичный слуховой аппарат с помощью электронного сертификата на приобретение средств реабилитации, сообщили в отделении фонда социального страхования.

Отделение Фонда социального страхования обеспечило 7-летнего жителя республики неимплантируемыми слуховыми аппаратами костной проводимости при помощи электронного сертификата. Общая стоимость изделий составляет порядка 1 млн рублей.

По информации фонда соцстрахования, неимплантируемые слуховые аппараты костной проводимости – это высокотехнологичные цифровые системы, по сути, маленькие компьютеры, задача которых вовремя снабдить головной мозг звуковой информацией, необходимой для правильного и гармоничного развития ребенка. В основе аппарата лежит принцип использования естественной способности организма передавать звук через кость черепа во внутреннее ухо. Как правило, данные изделия – это единственный оптимальный метод реабилитации нарушенной слуховой функции у детей.

«Индивидуальный подбор слуховых аппаратов повышает эффективность слухового протезирования. Поэтому до появления электронного сертификата граждане, имеющие проблемы со слухом, предпочитали самостоятельно покупать необходимые им изделия реабилитации, а затем обращаться в отделение Фонда за компенсацией понесенных расходов. Это требовало отвлечения собственных денежных средств граждан из семейного бюджета. Учитывая, что стоимость одного слухового аппарата нужной модификации для мальчика составляет более 450 тысяч рублей, а ему необходимо два, выбор родителями электронного сертификата, как способа обеспечения ребенка изделиями, очевиден», - пояснила заместитель управляющего отделением Фонда Татьяна Богданова.

В фонде отметили, что электронный сертификат оформляется в течение 5 рабочих дней с момента подачи заявления. Использовать его можно сразу после активации. А большой выбор слуховых аппаратов и ушных вкладышей доступен к покупке с использованием электронного сертификата в Петрозаводском центре хорошего слуха «Радуга звуков».

Получить консультацию по вопросам его оформления можно у специалистов отделения Фонда по телефону: 8 (8142) 79-10-38