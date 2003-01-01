Фонд «Защитники Отечества» и ВСЦ оказывают помощь участникам СВО

Ветераны и члены их семей могут обратиться за консультацией по телефону или лично в филиал фонда
Фонд «Защитники Отечества» создан для оказания комплексной адресной поддержки уволенных участников СВО, семей без вести пропавших и погибших бойцов. В карельском филиале фонда оказывают социальную, юридическую и психологическую помощь, консультируют по мерам социальной поддержки, содействуют в вопросах медицинской и реабилитационной помощи, а также в трудоустройстве.
Действующие военнослужащие, участвующие в СВО, а также члены их семей могут получить квалифицированную помощь и консультации в Военно-социальном центре Министерства обороны России. Обратиться за консультацией можно через личный кабинет военнослужащего на сайте Министерства обороны (cabinet.mil.ru (http://cabinet.mil.ru/)) или по телефону «горячей линии» 8 800 707-99-99. Часы работы: с 9:00 до 18:00 в будние дни.
Сотрудники центра готовы проконсультировать по вопросам обеспечения денежным довольствием, дополнительными выплатами, пособиями и компенсациями, изменения банковских реквизитов, удержания алиментов; работы с личным кабинетом военнослужащего; прохождения военной службы, установления положенных выплат, награждения государственными наградами; медицинского обеспечения; жилищного обеспечения и военно-ипотечного кредитования; выплаты единовременного пособия и страховых сумм; выдачи удостоверения ветерана боевых действий, а также справок участникам и членам их семей.
Получить квалифицированную помощь от сотрудников Военно-социального центра можно на площадке карельского филиала фонда «Защитники Отечества». Прием ведут специалисты Татьяна Андреева и Денис Воробьев.
Филиал фонда «Защитники Отечества» в Республике Карелия в Петрозаводске находится на ул. Свердлова, д. 1. Часы работы: с 9:00 до 18:00 часов каждый будний день и с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 в субботу. Единый номер филиала фонда: 8 (8142) 44 53 10.