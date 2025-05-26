Фонд «Защитники Отечества» может оказать помощь семьям без вести пропавших бойцов СВО

Об этом рассказал специалист карельского филиала фонда в прямом эфире «ЦУР объясняет».

В марте 2025 года президент России Владимир Путин расширил полномочия фонда «Защитники Отечества»: теперь помощь доступна и семьям без вести пропавших участников СВО. Об этом рассказала Ольга Агеева, заместитель руководителя филиала фонда «Защитники Отечества» по медицинским вопросам в прямом эфире «ЦУР объясняет» в студии телеканала «Сампо ТВ 360».

«Фонд оказывает содействие в поиске без вести пропавших, у нас есть выработанный алгоритм действий. Мы принимаем обращения от родных тех бойцов, кто более месяца не выходит на связь. Социальные координаторы оказывают содействие в сборе генетического материала, заполнения розыскной карты. Далее мы направляем материалы в уполномоченные структуры. Это сложная и деликатная работа, но для родственников это не просто помощь, а поддержка в самой тяжелой ситуации», — сказала Ольга Агеева, заместитель руководителя филиала фонда «Защитники Отечества» по медицинским вопросам.

Для сбора ДНК необходимо обратиться в филиал фонда в Петрозаводске или к социальным координаторам в районах республики. Кроме того, в филиале фонда семьи этой категории могут получить содействие в получении психологической, юридической поддержки. Специалисты фонда могут помочь оформить социальные выплаты, а также посодействовать в получении различных видов помощи. Получить необходимую помощь могут все, но сдать материал для генетической экспертизы могут только мать, отец, полнокровные братья и сестры, а также дети (но в таком случае требуется и генетический материал матери ребенка).

Государственный фонд поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» создан 1 июня 2023 года по Указу Президента. Основная задача — это поддержка демобилизованных участников специальной военной операции и членов семей погибших на СВО бойцов.

Напомним, что поддержку фонда могут получить демобилизованные (уволенные) участники специальной военной операции, в том числе те, кто воевал в составе ДНР и ЛНР с 2014 года, участники добровольческих формирований, участники частных военных компаний, те, кто содействовал выполнению задач специальной военной операции. Обратиться за помощью могут и члены их семей — если защитники погибли при выполнении боевых задач или умерли от ранений и заболеваний, полученных в ходе службы.

Обратиться в филиал фонда можно по адресу г. Петрозаводск, ул. Свердлова, 1 или по телефону +7 (8142) 44-53-10