Фонд «Защитники Отечества» помог участнику СВО из Костомукши

Получить адресную помощь бойцу помог социальный координатор филиала фонда в Костомукшском городском округе

Карельский филиал фонда «Защитники Отечества» поделился случаем успешной адресной помощи демобилизованным бойцам спецоперации. Один из таких примеров появился в Костомукше. Мужчине по имени Иван фонд помог в решении медицинских и жилищных вопросов.

По возвращении домой Ивану требовалась медикаментозная терапия для лечения последствий контузии, помощь в решении жилищного вопроса, оформлении инвалидности по потере ноги и восстановлении документов. У мужчины отсутствовал медицинский полис и регистрация по месту жительства.

За содействием и поддержкой Иван обратился к социальному координатору филиала фонда в Костомукшском городском округе Елене Зезюльчик.

«В первую очередь мы оформили регистрацию по месту жительства, восстановили медицинский полис. В течение двух дней вместе прошли все необходимые обследования для оформления направления на медико-социальную экспертизу, у невролога получили назначение по лечению контузии. Затем занялись решением жилищного вопроса, подали заявление на предоставление отдельной комнаты в общежитии, где он проживал вместе с мамой», - отметила специалист филиала фонда.

На сегодняшний день Ивану уже установлена группа инвалидности. Он ожидает протезирования, которое назначено на вторую половину сентября. Решен жилищный вопрос. При содействии главы Администрации Костомукшского городского округа мужчине выделена комната в общежитии по договору социального найма с последующей приватизацией.

Иван отправился в зону проведения специальной военной операции добровольцем. За личное мужество и смелость, проявленные при защите Родины, награжден медалями Суворова и за «За отвагу».