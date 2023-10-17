Фонд «Защитники Отечества» помогает семьям погибших участников СВО

Социальные координаторы фонда помогли матери погибшего участника спецоперации решить вопрос с устранением последствий затопления

Карельский филиал фонда «Защитники Отечества» продолжает помогать родственникам погибших бойцов спецоперации. Яркий пример работы показали в Петрозаводске, где социальный координатор сама вышла на связь с мамой одного из невернувшихся бойцов.

Специалист фонда, навестившая маму бойца, заметила, что в квартире, где проживала женщина, были видны следы затопления. В ходе беседы выяснилось, что авария произошла несколько месяцев назад. Все документы по оценке ущерба и акт обследования жилого помещения были подготовлены, но на дальнейшее решение проблемы у женщины не хватило сил.

Социальный координатор совместно с юристом помогли женщине составить исковое заявление в суд о возмещении ущерба. После правовой консультации с мамой погибшего бойца поработал медицинский психолог. Несмотря на стойкость духа, женщина тяжело переживает потерю сына. Цикл занятий со специалистом поможет подопечной филиала адаптироваться к новым условиям жизни и найти способ двигаться вперед.

«Мне действительно немного стало легче. Своим появлением в моем доме вы как будто впустили в него свежий воздух, напомнили, что нужно жить дальше. Спасибо за поддержку и организацию оказания помощи. Все мои вопросы решились в одном месте, в вашем фонде. Это очень удобно», - поблагодарила своего социального координатора за внимание и заботу мама погибшего бойца.

Напомним, что в филиале фонда психологическая помощь оказывается ветеранам СВО и членам семей погибших военнослужащих ежедневно. Записаться на консультацию в удобное время можно по телефону (8–814–2) 44-53-10.