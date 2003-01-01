Фонд «Защитники Отечества» продолжает модернизировать жилье ветеранов СВО в Карелии

Фонд «Защитники Отечества» делает жизнь ветеранов СВО в Карелии удобнее и безопаснее, начиная с их домов.

Адаптация жилья под индивидуальные потребности ветеранов — одно из ключевых направлений работы фонда, который обеспечивает персональное социальное сопровождение участников специальной военной операции и семей погибших и пропавших без вести героев.

Пудожском районе получил ветеран СВО Сергей Егоров. Он посвятил жизнь службе Родине: участвовал в боевых действиях в Чечне, а в зону проведения СВО отправился после заключения контракта. Во время выполнения боевого задания Сергей получил тяжёлое ранение и лишился обеих ног.

Социальный координатор карельского филиала фонда в Пудожском районе Юлия Панфилова сопровождает ветерана на пути возвращения к мирной жизни. Одним из важнейших направлений работы стала адаптация квартиры Сергея под его потребности.

Сегодня жилье ветерана полностью преобразовано: установлена система «умный дом», реконструированы кухня и ванная, продумано удобное расположение мебели и техники. Все решения направлены на то, чтобы обеспечить комфорт и максимально возможную самостоятельность в быту.

Результатами преобразований доволен и сам Сергей, и его мама, которая помогает сыну после возвращения домой. Адаптированное жильё заметно облегчило уход и позволило ветерану быть более независимым.

«Мы сделали все, чтобы жилье стало максимально удобным и доступным для Сергея. Самое главное — оставаться рядом, поддерживать и помогать во всех жизненных ситуациях. Эта работа постоянна, и мы всегда на связи с ветераном», — отметила социальный координатор Юлия Панфилова.

Меры по адаптации жилья доступны всем ветеранам СВО с инвалидностью: при нарушениях опорно-двигательного аппарата, ампутациях, нарушениях зрения или слуха, для тех, кто передвигается на колясках, а также для лежачих и паллиативных больных. Попечительский совет фонда сформировал перечень средств адаптации: функциональные кровати, системы «умный дом», подъёмные устройства, специализированные рабочие места, адаптированные кухни и санузлы.

«Адаптация жилья — это возможность вернуть ветерану независимость и удобство в повседневной жизни. Данная мера позволяет создать пространство, где учитываются все потребности — от передвижения на коляске до зрительных или слуховых ограничений — чтобы каждый ветеран мог вернуться к комфортной и самостоятельной жизни», — рассказала первый заместитель руководителя филиала фонда Вера Фесенко.

Помимо адаптации жилья, фонд «Защитники Отечества» оказывает ветеранам комплексную помощь: юридическую, медицинскую, социальную и психологическую поддержку, предоставляет современные технические средства реабилитации, организует санаторно-курортное лечение, помогает осваивать адаптивный спорт и проходить реабилитацию в ведущих центрах страны.

Для получения необходимой помощи нужно обратиться в филиал фонда «Защитники Отечества» в Республике Карелия. Единый номер телефона филиала фонда: 8 (8142) 44-53-10. Филиал фонда в Петрозаводске находится по адресу ул. Свердлова, д. 1. Часы работы филиала фонда: 9:00 — 18:00 в будние дни, 9:00 — 17:00 (перерыв 13:00 — 14:00) в субботу. Социальные координаторы филиала фонда работают во всех муниципальных образованиях республики.

Государственный фонд «Защитники Отечества» создан по Указу Президента России Владимира Путина. Основной его целью является персональное сопровождение ветеранов СВО и членов семей героев. Специалисты и социальные координаторы фонда помогают защитникам не только с медицинской и социальной реабилитацией, но и в переобучении и трудоустройстве, оказывают юридическую поддержку, адаптируют жилье под нужды инвалидов и обеспечивают долговременный надомный уход. Фонд возглавляет статс-секретарь — заместитель Министра обороны РФ Анна Цивилева. Филиалы фонда работают во всех регионах России.