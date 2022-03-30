Фонд ЖКХ направит Карелии 2,8 млрд. рублей для досрочного завершения программы переселения граждан из аварийного жилья

Об этом на встрече договорились генеральный директор Фонда развития территорий Константин Цицин и глава Карелии Артур Парфенчиков.

Как сообщили в правительстве Карелии, в ходе рабочей встречи обсуждались вопросы, касающиеся выполнения на территории республики программы переселения граждан из аварийных домов.

«Сейчас, в непростых экономических условиях, основная задача – оказать субъектам РФ всестороннюю поддержку для того, чтобы они могли продолжить выполнение социально значимых программ. Поэтому Фонд содействия реформированию ЖКХ готов предоставить Республике Карелия порядка 2,8 млрд. рублей для того, чтобы регион мог ускоренными темпами завершить действующую программу переселения.

Для этого необходимо в оперативные сроки предоставить в Фонд ЖКХ информацию о заключенных контрактах. Данная мера окажет поддержку строительному комплексу: появятся дополнительные рабочие места, но самое главное – более 4 700 тыс. человек смогут переехать в современные дома из старого, непригодного, а зачастую опасного для проживания жилья, - подчеркнул генеральный директор Фонда развития территорий Константин Цицин.

Глава Карелии Артур Парфенчиков отметил, что регион планирует досрочно, до 31 декабря 2023 года, завершить действующую программу переселения граждан. Между республикой и Фондом ЖКХ было подписано соответствующее соглашение. Завершение программных мероприятий ранее установленного срока позволит приступить к расселению жилья, признанного непригодным для проживания после 1 января 2017 года.

«Республика Карелия взяла на себя повышенные обязательства по завершению действующей программы раньше срока, и я благодарю Фонд содействия реформированию ЖКХ и лично Константина Цицина за поддержку», - подчеркнул Артур Парфенчиков.

Отметим, всего в рамках реализации программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым в срок до 1 января 2017 года, в Карелии запланировано обеспечить новыми квартирами 9 124 человека, проживающих в 643 домах площадью 155,1 тыс.кв.м., расположенных на территории 17 муниципальных образований.

Общая стоимость программных мероприятий с участием средств Фонда ЖКХ составляет 6,57 млрд. рублей, в том числе потребность в средствах госкорпорации – 6,49 млрд. рублей.

В настоящее время в республике фактически переселен 4 401 человек, расселено 77,53 тыс.кв.м. непригодного для проживания жилья.

С 1 января 2017 года по 31 декабря 2020 года на территории региона уже выявлено 3 696 аварийных многоквартирных домов, где проживают 48,75 тыс. граждан. Общая площадь жилых помещений в этих домах составляет 952,73 тыс.кв.м.

Кроме того, стороны обсудили вопросы реализации на территории Карелии программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, а также проектов модернизации и реконструкции систем и объектов коммунальной инфраструктуры, имеющих высокую степень износа.

Напомним, Фонд содействия реформированию ЖКХ будет предоставлять за счет средств Фонда национального благосостояния льготные долгосрочные займы ресурсоснабжающим организациям на реализацию проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, включая ливневую канализацию. На эти цели из средств ФНБ предусмотрено направить 150 млрд. рублей. Для Карелии предусмотрен лимит заемных средств в размере 204,09 млн. рублей для реализации одного проекта в сфере теплоснабжения.