Фонтаны Петрозаводска отправили на зимовку

В карельской столице завершился сезон фонтанов.

О завершении сезона фонтанов рассказали в паблике «Инцидент | Петрозаводск и Карелия | Розыгрыши».

В «ПКС-Водоканал» сообщили, что они приступили к консервации объектов, уточнили авторы поста.



"Оборудование фонтанов необходимо убирать на зимовку. Это нужно для того, чтобы сохранить все элементы системы в целостности. Если оставить их на улице, они могут пострадать от перепада температур", — привели в паблике комментарий специалистов предприятия.



Зимовать готовы уже практически все фонтаны Петрозаводска, отметили в соцсети.