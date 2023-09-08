Фонтаны Петрозаводска отправили на зимовку

В карельской столице завершился сезон фонтанов.
О завершении сезона фонтанов рассказали в паблике «Инцидент | Петрозаводск и Карелия | Розыгрыши».
В «ПКС-Водоканал» сообщили, что они приступили к консервации объектов, уточнили авторы поста.
"Оборудование фонтанов необходимо убирать на зимовку. Это нужно для того, чтобы сохранить все элементы системы в целостности. Если оставить их на улице, они могут пострадать от перепада температур", — привели в паблике комментарий специалистов предприятия.
Зимовать готовы уже практически все фонтаны Петрозаводска, отметили в соцсети.
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