Фонтаны в Петрозаводске заработают в День защиты детей

В пятницу, 1 июня, в столице Карелии откроют сезон фонтанов.

Администрация Петрозаводска и АО "ПКС-Водоканал" приглашают горожан и гостей столицы Карелии на праздник, который состоится в 12.00 на Студенческом бульваре у фонтана "Молекула фуллерена". На мероприятии выступит коллектив эстрадного танца "Апельсиновая феерия", воспитанники детского сада №75 "Ладушки", вокальная студия "Соло" и студенты Карельского колледжа культуры и искусств.

Открывать сезон фонтанов вместе с гостями праздника будут Городской дом культуры, заместитель мэра Петрозаводска Юлия Мизинкова и заместитель главного управляющего директора ПКС Ольга Никитина.