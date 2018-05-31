Фонтаны в Петрозаводске заработают в День защиты детей

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В пятницу, 1 июня, в столице Карелии откроют сезон фонтанов.
Администрация Петрозаводска и АО "ПКС-Водоканал" приглашают горожан и гостей столицы Карелии на праздник, который состоится в 12.00 на Студенческом бульваре у фонтана "Молекула фуллерена". На мероприятии выступит коллектив эстрадного танца "Апельсиновая феерия", воспитанники детского сада №75 "Ладушки", вокальная студия "Соло" и студенты Карельского колледжа культуры и искусств.
Открывать сезон фонтанов вместе с гостями праздника будут Городской дом культуры, заместитель мэра Петрозаводска Юлия Мизинкова и заместитель главного управляющего директора ПКС Ольга Никитина.
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