Банка 0.5 л
14
10
Крышки винтовые 20 шт.
125
79
Крышки под закатку
125
99
Бачок для соления
590
499
Ящик ягодный 21 л.
399
279
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
21:05, 06 Сентября 2018

Forbes назвал богатейшие семьи России

По теме

Лера Кудрявцева впервые рассказала всю правду о рождении дочки
06.09.18 21:30
Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?
06.09.18 20:00
Анна Хилькевич раскрыла секрет похудения после родов
06.09.18 19:40
Все новости
Загрузка...

Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг богатейших семей России.

Первое место, как и в прошлом году, заняла семья Гуцериевых. Общее состояние совладельцев группы "Сафмар" Михаила Гуцериева и Саит-Салама Гуцериева, гендиректора "Фортеинвеста" Саида Гуцериева и гендиректора "М.видео" Билана Ужахова оценивается в $5,97 млрд, пишут "Ведомости".

По сравнению с прошлым годом оно сократилось на $3,94 млрд, а из списка выбыл один член семьи — племянник Михаила Гуцериева Микаил Шишханов. Шишханову пришлось вложить все свои активы в "тонущий" Бинбанк, но в итоге банк попал под санацию Центробанка и перешел государству.

Второе место в списке Forbes четвертый год подряд заняла семья Ротенбергов, состояние которой оценивается в $4,85 млрд ($4,2 млрд в 2017 г.). Состав семьи Ротенбергов тоже изменился: вместо Романа Ротенберга, сына Бориса Ротенберга, в списке указана дочь Аркадия Ротенберга Лилия, которая получила часть активов Игоря Ротенберга, попавшего под санкции США.

Третье место заняли гендиректор и председатель совета директоров IPG Photonics Валентин Гапонцев и его сын Денис, частный инвестор. Их состояние оценивается в $3,14 млрд, в прошлом году их не было в рейтинге Forbes.

Братья Алексей и Дмитрий Ананьевы, занимавшие третью строчку рейтинга год назад, в этом году из списка выбыли. До недавнего времени они владели банковскими и другими активами на паритетных началах через компанию "Промсвязькапитал". Когда Промсвязьбанк перешел под санацию ЦБ, братья Ананьевы сразу же разделили бизнес — Алексей забрал себе только компанию "Техносерв", а Дмитрий — все остальное.

Четвертое место сохранила семья Шаймиевых — состояние Айрата, Радика и Тимура Шаймиевых за год выросло на $330 млн до $2,48 млрд. Семья Рахимкуловых с состоянием $1,7 млрд поднялась в рейтинге на одну строчку и заняла пятое место. На шестом месте — Сергей и Николай Саркисовы ($1,5 млрд, плюс две позиции в рейтинге за год). Седьмое место заняли Николай и Кирилл Шамаловы с состоянием $1,47 млрд. В прошлом году они были на девятом месте. Семья Бажаевых за год потеряла $40 млн и опустилась с седьмого места на восьмое.

На девятом месте владелец группы "Сумма" Зиявудин Магомедов и его брат Магомед Магомедов. Их состояние оценивается в $1,4 млрд против $1,75 млрд годом ранее. Они опустились в рейтинге на четыре строчки, но не выбыли из него, несмотря на арест. Братья Магомедовы были арестованы 30 марта. Их обвиняют в мошенничестве, хищении в особо крупном размере и организации преступного сообщества.

Замыкает десятку богатейших семей России, как и в прошлом году, семья Зубицких. Состояние Галины, Евгения, Андрея Зубицких и Виктории Казак оценивается в $1,06 млрд.

По теме

Лера Кудрявцева впервые рассказала всю правду о рождении дочки
06.09.18 21:30
Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?
06.09.18 20:00
Анна Хилькевич раскрыла секрет похудения после родов
06.09.18 19:40
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
06.09.2018, 06:40
ВИДЕО: Опубликованы кадры задержания спортсменов, избивших человека и разбивших его авто в Петрозаводске
05.09.2018, 20:40
Ученые выявили смертельную опасность популярного в России обезболивающего
03.09.2018, 13:06
Выяснили, почему новая ж/д платформа в Петрозаводске ниже дверей "Ласточки"
04.09.2018, 15:00
Белуга выставил на продажу визитную карточку Петрозаводска
01.09.2018, 09:20
ВИДЕО: ДТП со смертельным исходом произошло в Петрозаводске
01.09.2018, 10:35
Появились подробности и фото смертельного ДТП в Петрозаводске

Аналитика

Сегодня 12:42
Политкухня
Хоть три, хоть четыре 1
Кандидат в депутаты Олег Дякин, имеющий уголовные судимости, продолжает участие в муниципальной избирательной кампании в Карелии.
В Сортавалу и "Вяртсиля" вложат миллионы евро 7
05.09.2018 15:22
"Это оскорбительно" 17
04.09.2018 11:39
5 причин выбрать продукцию Олонецкого молочного комбината 8
04.09.2018 11:00
"Пошли в отказ" 3
04.09.2018 10:28
Вся аналитика

Чтиво

04.09.2018 09:54
Без политики
Можно ли оценить качество медицинских услуг?
Медицинская компания "Лабстори" всегда ищет прямой контакт со своими пациентами, ведь мнение тех, кто является потребителем услуги – бесценно.
"Выравнивай походку, кляча, мужчина идет!" 6
03.09.2018 15:53
"На въезде в Карелию можно поставить 5-метровую банку с морошкой, а в Кондопоге – летающую тарелку" 1
21.08.2018 08:58
"Город – наш общий дом, позаботимся о нем вместе"
16.08.2018 13:40
архив чтиво

Медиа

"Важная тема" на ТНТ-ОНЕГО
Сегодня 12:19
все фото и видео

Опрос

Изменилось ли ваше отношение к пенсионной реформе после обращения Путина?


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»