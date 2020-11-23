Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Полиция Петрозаводска арестовала молодого человека, избившего мужчину на остановке 2
Сегодня 17:05
Ледяной дождь идет в Карелию
Сегодня 07:30
Роспотребнадзор в Карелии закрыл на карантин 17 классов и 26 детсадовских групп из-за ОРВИ
Сегодня 10:53
Врачи нашли в носу пациента монету, которая пробыла там более 50 лет
23.11.2020 21:30
С Нового года на все продаваемые в России смартфоны установят отечественные приложения 2
23.11.2020 22:00
Митрополит Карельский Константин: "Наша страна уподобилась кровоточивой женщине, которая страдает позорной болезнью" 9
Сегодня 15:50

Forbes назвал лучших работодателей в России

Новости. Общество
19:10, 24 Ноября 2020
фото: © pixabay.com
Загрузка...

Составлен рейтинг лучших работодателей по версии журнала Forbes.

Второй рейтинг 50 лучших работодателей России по версии Forbes возглавил "Яндекс". В целом, первая десятка рейтинга, обновилась наполовину. Прошлогодний лидер ГМК "Норильский никель" выбыл из топ-10", пишет РИА Новости.

На втором месте рейтинга оказался производитель алмазов "АЛРОСА", который в прошлом году занимал седьмое место. На третьем месте — Тинькофф-банк, поднявшийся с 25-го места. Также в топ-10 работодателей России вошли нефтехимическая компания "Сибур", Газпромбанк, производственно-торговая компания Splat, ВТБ, Сбербанк, сотовый оператор МТС и производитель золота "Полюс".

Отмечается, что в этом году, помимо условий труда, социальной и экологической политики компаний, влияние на итоговый балл оказывал опрос экспертов. Издание попросило членов своего совета директоров и руководителей авторитетных вузов отобрать из лонг-листа рейтинга наиболее социально ответственные компании.

Добавляется, что журнал при составлении рейтинга в этом году сделал упор на благотворительную и спонсорскую деятельность, а также экологическую политику. Как сообщает издание, лидер прошлого года "Норильский никель" во втором рейтинге занял только 14-е место из-за низких экологических показателей.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.11.2020, 17:33
Известного предпринимателя Леонида Белугу задержали в столице Карелии (СРОЧНО)
17.11.2020, 22:03
Известного бизнесмена Карелии Леонида Белугу задержали по подозрению в даче взятки
23.11.2020, 14:53
Стало известно, за что уволили главврача инфекционной больницы Карелии
19.11.2020, 13:57
Задержанного по подозрению в даче взятки предпринимателя Белугу отпустили на свободу
18.11.2020, 14:25
В Петрозаводске пассажиры выкидывают друг друга из автобуса и плюют в лицо (ВИДЕО)
22.11.2020, 12:40
Парфенчиков рассказал, какие рестораны работали ночью, когда туда нагрянули с проверкой

Медиа

Видеоэкскурсия по Петрозаводской ТЭЦ
02.11.2020 10:45
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»