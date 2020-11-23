Forbes назвал лучших работодателей в России

Составлен рейтинг лучших работодателей по версии журнала Forbes.

Второй рейтинг 50 лучших работодателей России по версии Forbes возглавил "Яндекс". В целом, первая десятка рейтинга, обновилась наполовину. Прошлогодний лидер ГМК "Норильский никель" выбыл из топ-10", пишет РИА Новости.

На втором месте рейтинга оказался производитель алмазов "АЛРОСА", который в прошлом году занимал седьмое место. На третьем месте — Тинькофф-банк, поднявшийся с 25-го места. Также в топ-10 работодателей России вошли нефтехимическая компания "Сибур", Газпромбанк, производственно-торговая компания Splat, ВТБ, Сбербанк, сотовый оператор МТС и производитель золота "Полюс".

Отмечается, что в этом году, помимо условий труда, социальной и экологической политики компаний, влияние на итоговый балл оказывал опрос экспертов. Издание попросило членов своего совета директоров и руководителей авторитетных вузов отобрать из лонг-листа рейтинга наиболее социально ответственные компании.

Добавляется, что журнал при составлении рейтинга в этом году сделал упор на благотворительную и спонсорскую деятельность, а также экологическую политику. Как сообщает издание, лидер прошлого года "Норильский никель" во втором рейтинге занял только 14-е место из-за низких экологических показателей.