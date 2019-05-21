Forbes назвал самых перспективных россиян моложе 30 лет

Российское издание Forbes впервые составило рейтинг самых перспективных россиян моложе 30 лет. Журнал планирует сделать его ежегодным.

В списке "30 до 30" выделили десять категорий: "Предприниматели", "Финансы и инвестиции", "Управление", "Спорт и киберспорт", "Наука и технологии", "Искусство", "Музыка и кино", "Социальные практики", "Мода и дизайн", "Новые медиа", пишет РИА Новости.

При формировании списка победителей принимались в расчет возраст, признание в профессиональном сообществе и личная конкурентоспособность на российском или глобальном уровне.

В результате в рейтинг попали полузащитник сборной России по футболу Александр Головин, певица Монеточка (Елизавета Гырдымова), телеведущая Анастасия Ивлеева, управляющий директор "Яндекс.Такси" Даниил Шулейко, основательница благотворительных магазинов Charity Chop и фонда "Второе дыхание" Дарья Алексеева, автор разработок в области физики Елизавета Мелик-Гайказян и другие.