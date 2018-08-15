Ford отзывает тысячи автомобилей в России

Российские дилеры Ford начали отзывную кампанию по 3,968 тыс. автомобилям Ford, сообщил Росстандарт.

Под отзыв попали модели Focus, C-Max, Mondeo, Kuga, проданные с 2011 по 2016 годы. Причиной отзыва транспортных средств, оснащенных 6-ступенчатой коробкой передач, является возможное образование трещин на нажимном диске сцепления.

В результате появляется запах сцепления, снижается скорость автомобиля и ухудшаются его характеристики.

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