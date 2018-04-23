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Новости. Экономика
11:00, 23 Апреля 2018

Форекс – глобальный обменник или полноценный финансовый рынок

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Подробнее об этом рассказывает Сергей Шамраев, генеральный директор лицензированного российского Форекс-дилера ООО "Телетрейд групп".

И что такое Форекс по-русски.

Сергей, расскажите, пожалуйста, что такое внебиржевой рынок Форекс? Чем занимаются компании Форекс-дилеры? На чём зарабатывают?

- Проще всего это объяснить на примере обменного пункта. Есть некая валюта. Доллар, евро, ещё какая-нибудь. Цена покупки этой валюты в обменном пункте немного выше цены продажи. Условно, вы можете купить доллар по 58 рублей, а если захотите продать его обратно — у вас его возьмут по 56. Собственно, вот эта разница и есть заработок обменника. Фактически, Форекс-дилер — это посредник между клиентом и глобальным валютным рынком.

С некоторыми поправками логика обменного пункта применима и к Форекс-дилеру. Принципиальная разница в том, что в обменном пункте вы можете купить только то количество валюты, на которое у вас есть средства. А Форекс-дилер предоставляет клиенту так называемое плечо. Поэтому на  2 000 рублей вы можете приобрести целую 1 000 долларов.

Помимо этого, у Форекс-дилера - спред (то есть разница между ценой покупки и продажи валюты) измеряется не рублями (а это несколько центов), а тысячными и десятитысячными долями цента.

- Какие финансовые инструменты предоставляет компания своим клиентам?

Согласно требованиям российского Центробанка - 28 валютных пар. То есть наиболее популярные мировые валюты. При этом хотелось бы отметить, что из –за жесткого регулирования ЦБ, мы не предлагаем контракты на разницу в стоимости (например, акций, нефти или металлов) или криптовалюты. Подчеркну, что это пока. Вполне возможно, что ЦБ несколько смягчит регулирование и в будущем мы сможем предложить нашим клиентам больше привлекательных инструментов.

- Насколько важно наличие лицензии у Форекс-дилера? Что это означает для клиента?

Это крайне важно! Дело в том, что в иностранной юрисдикции ни Центробанк, ни правоохранительные органы России не могут защитить права инвесторов. Просто не имеют таких полномочий. Если клиент перевёл деньги в некую иностранную организацию, невозможно разобраться в том, что именно там происходит.

В России же нарушение прав инвестора де-факто невозможно. Стоит такая многослойная правовая защита. В нашей стране она, без преувеличения, лучшая в мире. Сохраняется вся информация: котировки, сделки, даже IP-адреса. Деньги клиента отделены от денег самой компании и хранятся на отдельных же счетах. Все поставщики ликвидности определены законодательно списком Нелицензированный дилер ничего этого гарантировать не может.

Кроме максимальной корректности работы российского Форекс-дилера нужно отметить систему страхования счетов. Все счета, открываемые в российской компании, полностью застрахованы. Независимо от объёма средств на счёте. То есть, если с дилером что-то случится: отзыв лицензии или банкротство — клиенты получат обратно свои деньги в полном объёме.

Это достигается за счёт механизма взаимного страхования. Есть некий общий фонд (пул), в который все российские Форекс-дилеры отчисляют часть средств. Если с одним из участников что-то произойдёт — остальные участники российского рынка возьмут на себя его обязательства перед клиентами.

- Кто ваши клиенты: в основном новички или профи?

Группа компаний TeleTrade существует с 1994 года, представлена в 26 странах мира, поэтому клиенты очень разные. Конечно, большинство новых клиентов — это новички на валютном рынке. В России вообще уровень проникновения брокерских счетов очень низкий, порядка 1% от всего населения. В Европе это порядка 20%, в США — около 70%. То есть у нас приток происходит за счёт людей, которые раньше никогда не торговали на финансовых рынках.

Тем не менее, есть не очень большое количество профессиональных трейдеров. Людей, которые хорошо разбираются в предмете и делают выбор в пользу компании из-за торговых условий, удобства работы и тому подобных факторов.

- Насколько это рискованный вид бизнеса для компании и для клиента?

Наша бизнес-модель мало отличается от обычных брокерских операций. Только брокер зарабатывает на комиссии, а мы на спреде, поскольку заключаем сделки на международном рынке от своего имени. Нам непринципиально, торгует клиент в плюс или в минус, для нас главное, чтобы он торговал, а мы зарабатывали на разнице цены покупки и продажи. Поэтому, кстати, мы заинтересованы в том, чтобы клиент торговал долго. Месяцами и годами. Собственно, отвечая на ваш вопрос: наши риски довольно невелики.

С точки зрения клиента он максимально защищён, я уже говорил об этом раньше. При этом надо понимать, что существуют риски, связанные не с бизнесом компании как таковым, а с самой природой финансовых рынков. Торговые риски. И тут на первое место выходит вопрос финансовой грамотности. Клиент должен понимать, что он делает на рынке, зачем, правильно ли он управляет своими средствами и так далее.

- Отсюда неизбежно следует следующий вопрос. Что делать с низким уровнем финансовой грамотности в России?

Просвещать население, других путей нет. Мы со своей стороны предлагаем множество способов повышения финансовой грамотности. Это и методическая литература, это и онлайн-курсы, это и очные курсы в наших офисах и офисах наших представляющих партнёров по всей стране.

Мы считаем, что финансовой грамотности необходимо учиться с юного возраста, это действительно нужные любому человеку знания. Поэтому наша компания совместно с государственными органами участвует в разработке вопросов для олимпиады по финансовой грамотности среди школьников. Работы пока очень много, но прогресс есть, и это обнадёживает.

Среди глобальных, социальных проектов компании – конкурс финансовой журналистики "Рублевая зона". Ведь именно перед журналистами стоит задача образовывать, доносить верную информацию, и понятно рассказывать о сложном. А финансы не терпят небрежного отношения.

На правах рекламы

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