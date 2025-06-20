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Форель, карп и угорь не прижились, зато судак адаптировался в карельских водоемах успешно

Новости. Наука
18:40, 07 Июля 2025
фото: © КарНЦ РАН / wikipedia.org

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Карельские ученые опубликовали итоги многолетнего наблюдения за судаком, карпом, ряпушкой, форелью и другими рыбами, которых более полувека назад заселили в озеро Сундозеро

Данные, полученные учеными, говорят о том, что судак не только прижился в новом месте, но и начал самостоятельно распространяться дальше по водной системе Карелии. Так, он самостоятельно мигрировал через реку Суна и расселился в Пандозере, рассказали в Карельском научном центре РАН.

Судака начали вселять в Сундозеро ещё в 1965 году. За пять лет в озеро было выпущено почти 7 миллионов мальков из Сямозера и Онежского озера. Целью было улучшить качественный состав водоема и повысить промысловую продуктивность.

«Учитывая достаточно долгий жизненный цикл судака (более 20 лет) этого времени должно хватить для того, чтобы говорить о натурализации вида. Результаты исследований говорят о том, что судак не только освоился, но и стал важным хищником в местной пищевой цепи. Так, его рацион в Сундозере — это в основном окунь (40%), ряпушка (25%), ёрш и плотва», — пишут ученые.

Максимальные размеры судака доходят до 52 см и 1,7 кг. По своим размерам он близок к экземплярам из Сямозера. Онежский судак крупнее, что обусловлено более широкой кормовой базой и большим пространством для нагула.

Ученые считают, что успешная интродукция судака в Сундозеро из Сямозера определена схожими экологическими условиями в озерах, а также практически идентичным рационом питания рыбы. В настоящий момент для сохранения популяции необходима регуляция промысла и охрана во время нереста, а также мелиорация нерестилищ.

Помимо Сундозера судак вселяли еще в 13 озер Карелии. В 9 из них он успешно прижился, причем в Выгозере, Сегозере, Ондозере, Ведлозере, Янисяърви, Суоярви, Пальозере и Энгозере ведется его промысловый лов.

Кроме судака, в озера Карелии вселяли и другие виды: палию, ряпушку, корюшку, леща, стерлядь, карпа и даже байкальского бокоплава. Из них успешно прижились единицы. Лучшие показатели — у судака, горбуши и ряпушки. Селение ряпушки, к примеру, благотворно сказалось на фауне, поскольку ряпушка в небольших водоемах — это единственный потребитель планктона.

«Вселение проводилось, чтобы улучшить качественный состав фауны. У нас много озер, где основу фауны составляют плотва, ерш, окунь. Интродукция местных рыб оказалась более эффективной, чем вселение из других регионов. К примеру, из сиговых, лососевых видов из других регионов, положительный результат получился только от вселения горбуши. И то, популяция из Сахалина не выжила из-за более суровых условий у нас. А вот горбуша с Камчатки прижилась и расселилась по Кольскому полуострову и далее», — отметил директор Института биологии КарНЦ РАН, автор исследования Николай Ильмаст.

А вот форель из озера Севан, карп и угорь не смогли прижиться в карельских водоемах. Результаты исследования опубликованы в «Российском журнале биологических инвазий».

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