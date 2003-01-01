РЕКЛАМА
Реклама на сайте
Тема недели
Новые реалии, помощь муниципалитетам, ремонт дорог: проект будущего бюджета Карелии прошел публичные слушания
12 ноября, 09:23 Статьи
Тема недели
Канализационные стоки Заозерья продолжают сливать просто в лес
11 ноября, 12:15 Статьи
Тема недели
Самая розовая конференция: главное BEATY-событие года состоялось в Петрозаводске
10 ноября, 21:20 Статьи
Новости

Ущерб от кибермошенников в Карелии вырос на 12 миллионов рублей

11:02

Эвакуатор вылетел в кювет на трассе в Карелии

10:47

Стало известно, какие дороги и мосты отремонтируют в Карелии в 2026 году

10:25

В Карелии за первую декаду ноября 2025 года выросли цены на овощи и молочные продукты

10:09

Пенсионерка в Карелии потеряла почти 300 тысяч рублей из-за звонка мошенников

09:55

Владельцев истекших удостоверений на право управления маломерным судном обязали сдавать экзамен

09:40

В Карелии резко выросло число ДТП из-за выезда на встречную полосу

09:25

Многодетной матери из Карелии вернут украденные мошенниками 2,8 млн рублей

08:59

Дорожные полицейские выручили из беды семью мурманчан в Карелии

08:41

Форелевая ферма в Карелии поддержала проект по спасению мозаики в Питкяранте

08:21

В Петрозаводске простятся с легендой иняза Эрнестом Цыпкиным

08:01

На пожаре в многоквартирном доме в Олонце спасли человека

07:42

Названы сроки завершения реставрации Дома горного начальника

07:21

Движение по трассе «Кола» ограничат из-за разводки моста

07:02

Собака бойцовской породы набросилась на корги на Древлянке

06:41

Глава Минпросвещения России призвал школьников не поднимать подозрительные предметы на улицах

00:10

На федеральном канале «Моя планета» в выходные выйдет выпуск о Карелии

22:02

Землетрясение произошло недалеко от российско-финляндской границы

21:35

Госдума приняла в первом чтении проект о добровольном страховании самозанятых

20:34

В ПетрГУ рассказали, какая нейросеть подходит для создания текстов, а какая для картинок

20:10

Глав муниципалитетов хотят защитить от штрафов за не расселенное аварийное жилье

20:01

Попавшего в скандал массажиста из Петрозаводска не станут привлекать к ответственности за угрозы убийством

19:32

Петрозаводчанин обвиняется в убийстве сожителя матери

19:06

Артур Парфенчиков поставил задачи перед новым руководителем КЭО

18:37

Врачи выявили рак у 2,5 тысяч жителей Карелии во время диспансеризации

18:04

Многодетным семьям в Карелии выдали земельные участки, к которым отсутствуют подъездные дороги

17:43

«Зачем работать над качеством, если машину и так купят»: в новых Lada Iskra обнаружены проблемы с электроникой

17:22

Дожди и потепление до +9°С вернутся в Карелию 13 ноября

17:06

Эксперт назвала условия для получения пенсии в 50 тысяч рублей

16:53

Школа ледовых скульпторов объявила набор участников

16:39

В Госдуме назвали категории пенсионеров, кому повысят выплаты в декабре

16:25

К 2030 году петрозаводчане будут делегировать 90% рутины ИИ-агентам

16:15

Первый в России астрорейс для наблюдения метеорного потока запустят в середине декабря

16:04

Жительница Лахденпохьи Зоя Литвиненко отметила 100-летний юбилей

15:46

Полковник юстиции из Удмуртии возглавил Следственный комитет Карелии

15:33

На расчистку шести рек в Карелии выделят федеральное финансирование

15:28

Инженеры стали самыми высокооплачиваемыми офисными специалистами в Карелии

15:09

Совфед одобрил закон о понижении возраста уголовной ответственности за диверсии

14:52

«Мягких облачков»: 27-летний уроженец Кемского района погиб на СВО

14:36

Старейшее в Петрозаводске кладбище приводят в порядок с помощью грантов

14:14

Подросток пострадал под колёсами автомобиля на Кукковке

13:56

Шандалович: Регионы и МВД поддержали инициативу парламента Карелии о запрете питбайков на дорогах

13:34

20 школ в Карелии ждет капремонт в ближайшие три года

12:54

На сети T2 установили 1000-ю отечественную базовую станцию «Булат»

12:49

Стало известно, кто пострадал в ДТП на Антикайнена в Петрозаводске

12:36

«Ухудшение самочувствия у метеозависимых лиц и полярное сияние»: на Земле наблюдается мощнейшая магнитная буря

12:34

Подросток украл масло и форель из гипермаркета в Петрозаводске

12:18

«Внедрить традиционные ценности в рекламную практику»: в России может появиться новый ГОСТ

12:02

Дело о сентябрьской драке в ночном клубе Петрозаводска дошло до суда

11:53

Школьница из Петрозаводска завоевала Гран-при на музыкальном конкурсе в Москве

11:34

Мобильные маммографы и флюорографы обследовали более 1800 жителей Карелии

11:23

Три новые модельные библиотеки появятся в Карелии

10:45

Петрозаводск вошёл в топ-10 направлений для трёхдневного отпуска в ноябре

10:30

Пудожские пожарные помогли маме с младенцем попасть в квартиру

10:05

Проект будущего бюджета Карелии прошел публичные слушания

09:49

Два автомобиля разбились в центре Петрозаводска

09:31

В московских музеях открыли зоны отдыха для питомцев

09:20

Ученые рассказали, что необходимо для сохранения популяции северного оленя в Карелии

09:01

Первая «сухая» победа в сезоне: «Динамо-Карелия» взяла реванш у команды из Тульской области

08:42

Карельская пивоварня может лишиться лицензии из-за уклона от проверки

08:20

Серия взрывов прогремит на опасном объекте в Кондопожском районе

08:02

Отец троих детей из Карелии выплатил алименты после опасности лишиться автомобиля

07:39

Эксперты проверили здание спортивной школы в Лахденпохье на состояние аварийности

07:22

Охотники отвели волков от поселка Матросы

06:55

Жительница Карелии рассказала, как ее чуть не убил поселившийся в ней ленточный червь

06:35

Врачи и синоптики развеяли мифы о влиянии магнитных бурь на здоровье

00:14
Форелевая ферма в Карелии поддержала проект по спасению мозаики в Питкяранте
Сегодня 08:21 Культура
Поделиться

Форелевая ферма «Приладожье» запустила акцию в поддержку проекта по спасению мозаичного панно в Питкяранте.

фото: © скрин с видео / Сохраним панно «Калевала» в городе Питкяранта / VK

Благотворительная акция стартовала 12 ноября. Известная в Приладожье компания решила поддержать проект по сохранению советской мозаики в Питкяранте не словом, а делом.

 — Стартует наша коллаборация с форелевой фермой Приладожье. Мы готовили ее месяц. Команда Приладожья поддержала нас и выпустила серию стаканчиков с нашими героями и куар кодом. Покупая кофе в кафе компании — 10 рублей идет в поддержку нашего проекта, — сообщили в паблике «Сохраним панно «Калевала» в городе Питкяранта» в ВК.

На стаканчиках вся информация о проекте. Напомним, общественницы Наталья Кузьмина и Наталья Анищенко занимаются спасением мозаичного панно в Питкяранте. Местные власти хотели после ремонта Дома культуры убрать мозаику и нанести на стену мурал. Но жители решили встать на ее защиту. Панно уникально по тематике. Обычно в то время традиционными темами были политико-идеологические сюжеты — Великая Октябрьская революция, Ленин, подвиг труда и т. п. А питкярантская мозаика создана по мотивам карело-финского эпоса «Калевала», что делает ее уникальной. 

«Столица на Онего» следит за активностью двух Наталий. Сейчас они собирают средства на реставрацию панно, также они готовят заявку на получение гранта Президентского Фонда Культурных Инициатив. Их поддержали сотрудники Академии им. А. Л. Штиглица, старейшего художественного вуза страны. Они провели экспертизу мозаики и сейчас готовят заключение, где будут даны рекомендации по ее восстановлению. Ранее было проведено техническое обследование конструкций здания: фундамента, стен, кровли, кладки. 

«Этими двумя исследованиями мы закроем все вопросы. У нас будет два документа, в которых будет прописано, что конструкции у нас не в аварийном состоянии и что тот метод реставрации мозаики, который мы выбрали, он подтвержден академией Штиглица, и он правильный», — пояснила Наталья Анищенко.

 

Обсудить (0) в ленту
Первая на Северо-Западе BEAUTY-конференция прошла в Петрозаводске
В Петрозаводске отметили День народного единства
Международная выставка кошек проходит в Петрозаводске
Республиканский фестиваль по бегу и скандинавской ходьбе «KultaKarjala» прошел в Петрозаводске
Выберите категорию
В России признаны экстремистскими и запрещены организации: ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан иноагентом), Штабы Навального, «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля», АУЕ, батальоны «Азов» и «Айдар». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба», «Сеть», «Колумбайн». В РФ признана нежелательной деятельность «Открытой России», издания «Проект Медиа». СМИ-иноагентами признаны: телеканал «Дождь», «Медуза», «Важные истории», «Голос Америки», радио «Свобода», The Insider, «Медиазона», ОВД-инфо. Иноагентами признаны общество/центр «Мемориал», «Аналитический Центр Юрия Левады», Сахаровский центр. Instagram и Facebook (Metа) запрещены в Российской Федерации за экстремизм.
Подписывайтесь на наш Дзен!
Подписаться

Сайт stolicaonego.ru использует метрические программы веб-аналитики Яндекс.Метрика и Liveinternet.

Продолжая работу с сайтом stolicaonego.ru, вы подтверждаете использование cookies вашего браузера с целью улучшить сервис, также соглашаетесь с документами:
Политика конфиденциальности и Пользовательское соглашение