Форелевая ферма в Карелии поддержала проект по спасению мозаики в Питкяранте

Форелевая ферма «Приладожье» запустила акцию в поддержку проекта по спасению мозаичного панно в Питкяранте.

Благотворительная акция стартовала 12 ноября. Известная в Приладожье компания решила поддержать проект по сохранению советской мозаики в Питкяранте не словом, а делом.

— Стартует наша коллаборация с форелевой фермой Приладожье. Мы готовили ее месяц. Команда Приладожья поддержала нас и выпустила серию стаканчиков с нашими героями и куар кодом. Покупая кофе в кафе компании — 10 рублей идет в поддержку нашего проекта, — сообщили в паблике «Сохраним панно «Калевала» в городе Питкяранта» в ВК.

На стаканчиках вся информация о проекте. Напомним, общественницы Наталья Кузьмина и Наталья Анищенко занимаются спасением мозаичного панно в Питкяранте. Местные власти хотели после ремонта Дома культуры убрать мозаику и нанести на стену мурал. Но жители решили встать на ее защиту. Панно уникально по тематике. Обычно в то время традиционными темами были политико-идеологические сюжеты — Великая Октябрьская революция, Ленин, подвиг труда и т. п. А питкярантская мозаика создана по мотивам карело-финского эпоса «Калевала», что делает ее уникальной.

«Столица на Онего» следит за активностью двух Наталий. Сейчас они собирают средства на реставрацию панно, также они готовят заявку на получение гранта Президентского Фонда Культурных Инициатив. Их поддержали сотрудники Академии им. А. Л. Штиглица, старейшего художественного вуза страны. Они провели экспертизу мозаики и сейчас готовят заключение, где будут даны рекомендации по ее восстановлению. Ранее было проведено техническое обследование конструкций здания: фундамента, стен, кровли, кладки.

«Этими двумя исследованиями мы закроем все вопросы. У нас будет два документа, в которых будет прописано, что конструкции у нас не в аварийном состоянии и что тот метод реставрации мозаики, который мы выбрали, он подтвержден академией Штиглица, и он правильный», — пояснила Наталья Анищенко.