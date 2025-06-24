Форелевод Николай Федоренко стал Почетным доктором ПетрГУ!

Один из самых известных форелеводов Карелии Николай Федоренко стал ученым.

Решением Ученого совета Петрозаводского госуниверситета Николаю Федоренко присвоено звание «Почетный доктор ПетрГУ». Как рассказали в Минсельхозе Карелии, торжественное вручение диплома состоится 23 сентября.

Николай Федоренко работает в Кондопожском районе с 1990 года и за это время успел выстроить здесь практически полный цикл производства форели. Буквально на днях он достроил и ввел в работу открытый завод по производству рыбных кормов.

Единственное, чего сейчас ему не хватает для полного цикла, это своего маточного стада рыбы. В настоящий момент он работает над этим вопросом.