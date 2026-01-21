Форелеводам отказали в создании участка на Шуезере в Карелии

В голосовании пять членов комиссии выступили против определения границ участка, трое были «за».
Заседание комиссии по определению рыбоводных участков, на котором рассматривался этот вопрос, состоялось вчера, 21 января.Комиссия приняла решение не создавать рыбоводный участок на озере Шуезеро в Беломорском округе Карелии. Об этом сообщила глава округа Ирина Филиппова.
— В рамках подготовки к заседанию комиссией Минсельхозом были направлены запросы в профильные ведомства, а также запрошено научное заключение. Дополнительно в адрес комиссии поступило коллективное обращение от граждан, выражающих свою позицию по данному вопросу, — написала Филиппова.
В ходе обсуждения была рассмотрена информация о потенциальном хозяйствующем субъекте — ООО «ВАК». Выяснилось, что в 2023 году это предприятие входило в процедуру банкротства. Его долги в размере 165 миллионов рублей погасила Сибирская инвестиционная группа, выступившая конкурсным управляющим. На текущий момент уставный капитал организации превышает 100 миллионов рублей, а штат насчитывает около 19 сотрудников.
Также Филиппова озвучила позицию местных жителей. Мы рассказывали ранее, что люди выступали против создания участка. Это же хозяйство много лет использовало другой участок. По словам местных, старый участок исчерпал себя, и форелеводы захотели новый.
Многие опасались, что промышленное рыбоводство приведет к непоправимым последствиям: ухудшению качества чистейшей воды, химическому и органическому загрязнению, а также деградации уникальной экосистемы. Кроме того, существует риск ограничения свободного доступа к берегам для населения. Инициативная группа организовала сбор подписей против выделения участка.