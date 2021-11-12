Форелеводам предписали дезинфицировать колеса автомобилей

Межрегиональное управление Россельхознадзора подготовила разъяснения изменений в ветеринарном законодательстве, адресованных форелеводческим хозяйствам, большинство из которых расположено в Карелии.

Ветеринарные правила содержания рыб и иных водных животных в искусственно созданной среде обитания вступили в силу 1 сентября 2021 года. Они содержат множество требований к работе форелеводческих хозяйств.

Например, при въезде на территорию рыбоводных участков необходимо проводить дезинфекцию шасси транспортных средств дезинфицирующими аэрозолями. Дезинфекции также подлежат оборудование и инвентарь, используемые на участках.

«В помещениях, расположенных на обособленных производственных участках, на входах и выходах устанавливаются дезинфекционные коврики (кюветы) по ширине прохода длиной не менее 1 м, заполненные поролоном, опилками или другим пористым эластичным материалом и пропитанные дезинфицирующими растворами», — говорится в сообщении Россельхознадзора.

В правилах содержатся требования к качеству воды, профилактике заболеваний рыб и конструкции садков.

«Конструкция садков должна предусматривать возможность изъятия из них трупов рыб в период содержания. Удаление трупов рыб, а также водных животных, имеющих внешние повреждения, должно осуществляться ежедневно. Удаление трупов рыб, иных водных животных из донной части садков должно осуществляться не реже 1 раза в год», — пояснили в Россельхознадзоре.